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Умер генконсул России в Гюмри

Умер генеральный консул России в Гюмри Кандауров

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МИД России

Генеральный консул Российской Федерации в армянском городе Гюмри Руслан Кандауров умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщило российское посольство в этой республике в своем Telegram-канале.

«С прискорбием сообщаем, что 8 ноября ушел из жизни генеральный консул России в Гюмри Р.И. Кандауров», — говорится в сообщении.

Кандауров родился в 1961 году в Адыгее, окончил Ростовский инженерно-строительный институт в 1984 году. В Адыгее он занимал должность одного из руководителей Комитета внешнеэкономических связей республики. Состоял на дипломатической службе с 1996 года, работал в разное время как в центральном аппарате министерства иностранных дел, так и за рубежом. В декабре 2020 года был назначен генеральном консулом России в армянском городе Гюмри.

В мае сообщалось, что посол России в Мозамбике Александр Суриков скоропостижно скончался в Мапуту. Дипломату было 68 лет. Он был назначен послом в Мозамбике указом президента РФ Владимира Путина от 29 июля 2017 года.

Ранее умер генконсул России в Дананге Андрей Плам.

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