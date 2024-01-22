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Кандидат в президенты РФ высказался за переименование Волгограда

Харитонов высказался за однозначное переименование Волгограда в Сталинград

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Кандидат в президенты России от партии КПРФ Николай Харитонов считает, что Волгоград нужно переименовать в Сталинград. Об этом пишет ТАСС.

«Что касается Волгограда — Сталинграда, без разговоров должно быть возвращено имя, там, где окончательно был переломлен хребет фашистской гидре», — ответил политик на вопрос о том, нужно ли возвращать Волгограду его советское наименование.

При этом насчет переименования Санкт-Петербурга Харитонов не стал высказываться так однозначно. Он предложил вынести вопрос о возможном возвращении Северной столице названия Ленинград на референдум, где смогли бы проголосовать жители как Петербурга, так и Ленинградской области.

Историческое название Волгограда — Царицын. Так город назывался в период с 1589-го по апрель 1925 года. Затем он стал Сталинградом, а в 1961 году был переименован в Волгоград. В настоящее время городу несколько раз в год возвращают название Сталинград на время проведения определенных массовых мероприятий.

Вопрос о полноценном возвращении «сталинского» названия периодически возникает в медийном поле. Так, в декабре 2023-го сообщалось, что этот вопрос могут вынести на региональный референдум. При этом, согласно результатам социологического опроса Russian Field, опубликованным в марте 2023 года, 70% жителей Волгограда выступают против переименования города.

Ранее Волгоград временно переименовали в Сталинград на время празднования Дня Героев Отечества.

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