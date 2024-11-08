«Трамп – это Джокер»: экономист объяснил снятие санкций с банков России

С 11 российских банков американский Минфин временно снял санкции. Это случилось после публикации прогноза FT о том, что вновь избранный президент США Дональд Трамп будет ослаблять действующие в отношении России рестрикции. Отмена ограничений выгодна обеим сторонам, но делать прогнозы на будущее сложно, так как Трамп выступает в роли «Джокера», считает экономический обозреватель Tsargrad.tv Юрий Пронько.

В случае с санкциями и контрсанкциями всегда есть бенефициары, причем не только представители бизнеса, но и целые страны. Они получают выгоду от попыток изолировать Россию и зарабатывают на этом, считает эксперт.

Что касается роли Трампа, то она, по мнению Пронько, будет «гигантской», однако непонятно, в каком направлении он пойдет.

«Я бы повысил прогноз снятия [санкций], если бы вновь избранный президент Трамп, на мой взгляд, был не Джокером. Он Джокер, — заявил экономист. — И на самом деле, я думаю, никто не готов сейчас прогнозировать, в какую сторону он вообще поведет».

О том, какие решения будут приниматься в сфере санкционного давления на Россию пока не знают основные игроки, но очевидно, что обе стороны заинтересованы в отмене ограничений, добавил эксперт.

Напомним, минфин США разрешил совершать сделки с 11 российскими банками, связанными с энергетикой. Это затронуло добычу, переработку, транспортировку и покупку угля, древесины, возобновляемых источников энергии и любых изотопов урана.

Ранее эксперт объяснил, о чем говорит решение США снять санкции с российских банков.