Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, о чем говорит решение США снять санкции с российских банков

Аналитик Пикин: США сняли санкции с банков РФ из-за больших рисков на энергорынке

close
Global Look Press

Снятие санкционных ограничений с российских банков со стороны американского минфина – это сезонное явление, принятое в условиях возрастающих рисков и напряженности на энергетическом рынке. Об этом в беседе с RT заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Приближается зима, которая приведет к повышенному спросу на энергоносители. В такой ситуации разрешение совершать связанные с энергетикой сделки с российскими банками вполне объяснимо – это позволит предотвратить создание дополнительных рисков и роста напряженности.

«Сезон закончится, а после этого снова все вводится. Поэтому о какой-то долгосрочной политике я бы не говорил», — отметил Пикин.

В целом об отмене санкций речь пока не идет – для этого необходимо урегулирование политической повестки. Применяется ручной режим управления, который дает возможность то вводить, то отменять ограничения, считает эксперт.

Напомним, минфин США разрешил совершать сделки с 11 российскими банками, связанными с энергетикой. Это затронуло добычу, переработку, транспортировку и покупку угля, древесины, возобновляемых источников энергии и любых изотопов урана.

Ранее эксперт оценил возможность ослабления санкций против России при Трампе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами