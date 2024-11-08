Эксперт объяснил, о чем говорит решение США снять санкции с российских банков

Снятие санкционных ограничений с российских банков со стороны американского минфина – это сезонное явление, принятое в условиях возрастающих рисков и напряженности на энергетическом рынке. Об этом в беседе с RT заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Приближается зима, которая приведет к повышенному спросу на энергоносители. В такой ситуации разрешение совершать связанные с энергетикой сделки с российскими банками вполне объяснимо – это позволит предотвратить создание дополнительных рисков и роста напряженности.

«Сезон закончится, а после этого снова все вводится. Поэтому о какой-то долгосрочной политике я бы не говорил», — отметил Пикин.

В целом об отмене санкций речь пока не идет – для этого необходимо урегулирование политической повестки. Применяется ручной режим управления, который дает возможность то вводить, то отменять ограничения, считает эксперт.

Напомним, минфин США разрешил совершать сделки с 11 российскими банками, связанными с энергетикой. Это затронуло добычу, переработку, транспортировку и покупку угля, древесины, возобновляемых источников энергии и любых изотопов урана.

Ранее эксперт оценил возможность ослабления санкций против России при Трампе.