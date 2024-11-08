Эрдоган предложил Трампу подставить руку под камень

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп не будет повторять ошибок своих предшественников. Об этом он заявил на 6-м Международном саммите «Женщины и правосудие», сообщает РИА Новости.

Турецкий лидер признался, что в поздравлении с победой Трампу напомнили о Газе и Ливане.

«Мы ожидаем, что во время своего второго президентского срока Трамп откажется от ошибок прежней администрации», — отметил Эрдоган.

По его словам, Трамп должен «подставить руку под камень», чтобы положить конец войне на Ближнем Востоке.

В пятницу, 8 ноября, Эрдоган отметил, что палестинский вопрос и российско-украинский кризис можно решить благодаря сотрудничеству Турции и США. Вашингтон и Анкара продолжат дискуссии и обсудят развитие событий на Ближнем Востоке. Турецкая сторона рассчитывает, что во второй срок Трампа на Ближнем Востоке наступит период прочного мира и спокойствия, подчеркнул президент Турции.

Ранее Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах и назвал его своим другом.