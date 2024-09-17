Трампа предупредили о вероятности новых покушений из-за плохой охраны

У кандидата в президенты США Дональда Трампа плохая охрана – секретная служба страны не уделяет этому вопросу должного внимания. Это и привело к очередному покушению на политика, которое не станет последним – будут и другие попытки, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с 360.ru.

В этот раз секретная служба справилась с происшествием лучше, чем при первом покушении, однако в целом до сих пор уровень охраны Трампа «очень плох», считает эксперт.

«Трампа гораздо хуже охраняют — это факт. Тем более необходимо учесть, что его образ жизни гораздо активнее, чем у Камалы Харрис и Джо Байдена», — подчеркнул он.

По мнению Дробницкого, последнее происшествие – это прямое следствие недоработки секретной службы, которая даже после первого покушения не предоставила Трампу обученных агентов. Причем если раньше политика охраняли, в том числе, сотрудники ЧВК, то в последние годы они не входят в состав делегации, которая сопровождает его на мероприятиях. Зато среди его охраны есть женщины, которые не имеют никакой подготовки, заявил эксперт.

Сейчас Трампу и его семье необходимо самостоятельно создать второй периметр безопасности, не доверяя предоставляемой ему охране, считает политолог. Это нужно, так как возможны и третья, и четвертая попытки покушения на его жизнь, заключил он.

Напомним, накануне на Трампа совершили второе покушение — 58-летний американец открыл стрельбу в гольф-клубе, когда на поле играл кандидат в президенты. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся, позднее его задержали, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мадуро дал совет Трампу после покушения.