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Стало известно, кто собрался в резиденции Трампа для наблюдения за выборами

AP: Карлсон и Фараж присоединились к Трампу для наблюдения за выборами

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Seth Wenig/AP

Американский журналист Такер Карлсон и председатель британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж присоединились к кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу, который находится в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом пишет информационное агентство Associated Press (AP).

Также, по информации журналистов, в резиденцию прибыли сын бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару Эдуардо Болсонару и другие почетные гости. Они вместе с экс-хозяином Белого дома наблюдают за ходом выборов главы государства и подсчетом голосов.

«Другими гостями в Мар-а-Лаго стали миллиардер Илон Маск и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон», — говорится в публикации.

5 ноября газета The New York Times сообщила, что Маск отправился во Флориду для встречи с Трампом. Комментируя ситуацию, бизнесмен заявил, что направился в резиденцию кандидата от Республиканской партии сразу же, как проголосовал на выборах. Он рассказал, что будет находиться в Мар-а-Лаго вместе с претендентом на пост вице-президента страны от той же партии Джеймсом Ди Вэнсом и «кучей других крутых людей».

Ранее Трамп вырвался в лидеры в шести колеблющихся штатах.

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Выборы в США - 2024
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