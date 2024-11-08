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В ЕС отказались рассматривать передачу Украиной территорий

Премьер Пленкович: ЕС не рассматривает вопрос о передаче Украиной территорий

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Global Look Press

Члены Европейского союза и страны — кандидаты на вступление в сообщество не рассматривают возможность разговоров о передаче Украиной территорий. Об этом на неформальном саммите государств ЕС, который проходит в Будапеште, заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщает РИА Новости.

По его словам, у европейских стран есть «большая приверженность» тому, чтобы и дальше оказывать поддержку Украине «во всех возможных аспектах, как это было до сих пор: политическую, экономическую, гуманитарную и военную».

«В этом абсолютно ничего не меняется, и никто не анонсирует какое-либо изменение позиции… Никто не говорит о том, чтобы Украина отдала свою территорию», — сказал глава хорватского кабинета министров перед началом мероприятия.

Вместе с тем он отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также «ничего не говорил об этом».

8 ноября Орбан заявил, что ряд лидеров стран Европы после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента в США стали задумываться о переходе к урегулированию украинского конфликта.

Ранее Путин сделал заявление о границах Украины.

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