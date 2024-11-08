Замглавы посольства Канады в Москве вызвали в МИД России

Заместителя главы посольства Канады в Москве вызвали в российский МИД и вручили ноту в связи с обвинениями в адрес России в планировании диверсий против стран НАТО. Об этом сообщил МИД РФ.

«Дипломату заявлено, что указанные домыслы, скоординированно распространяемые с подачи США и их сателлитов в контексте развязанной против России гибридной войны и накачки режима в Киеве современными вооружениями, а также участия наемников из Канады в боевых действиях на стороне киевского режима с благословения правительства Дж. Трюдо, свидетельствуют о вероятной подготовке грубой антироссийской провокации», — говорится в сообщении.

Дипломату подчеркнули, что ответственность за эту провокацию ляжет на те страны, включая Канаду, которые заранее выдвигают неприемлемые обвинения в адрес Москвы.

В МИД канадской стороне также указали, что любые враждебные действия не останутся без ответа, и посоветовали воздержаться от шагов, углубляющих конфронтацию с Россией.

В конце октября заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейн заявлял, что польские власти предотвратили десятки организованных РФ диверсий.

Ранее сообщалось, что США опасаются повреждения Россией подводных кабелей.