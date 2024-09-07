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CNN сообщил, что США опасаются «саботажа» Россией подводных кабелей

CNN: США опасаются повреждения Россией подводных коммуникаций

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США обнаружили возросшую военную активность России около ключевых подводных кабелей и полагают, что теперь РФ может планировать диверсии, чтобы вывести из строя критически важную часть мировой инфраструктуры связи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам одного из них, Москва стала уделять больше внимания созданию специального военного подразделения, которое отвечает за размещение флота из надводных кораблей, подводных лодок и морских БПЛА. Источник канала утверждает, что речь идет о Главном управлении глубоководных исследований российского Минобороны.

«США регулярно отслеживают российские корабли, которые патрулируют вблизи критически важной морской инфраструктуры и подводных кабелей, часто далеко от российских берегов», — рассказал он.

Чиновник выразил обеспокоенность из-за «возросшей активности российских ВМС по всему миру» и подчеркнул, что США будут рассматривать любую диверсию против подводной инфраструктуры как существенную эскалацию российской агрессии за пределами Украины.

В мае газета Financial Times со ссылкой на источники в европейской разведке писала о подготовке Россией возможных актов саботажа в Европе, включая взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре. Комментируя публикацию газеты, в Кремле назвали ее «несерьезной». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные обвинения в адрес Москвы стали звучать чаще по поводу и без повода.

Ранее сообщалось, что идея подорвать «Севпотоки» возникла в баре во время беседы украинских офицеров и бизнесменов.

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