Варшава утверждает, что пресекла десятки «организованных РФ» диверсий

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейн в эфире радиостанции RMF FM заявил, что польские власти предотвратили десятки «организованных РФ» диверсий.

По его словам, речь идет не об одном или двух случаях, а о политике гибридной войны с Польшей, которая идет «на польской границе, в киберпространстве и через диверсионные акты».

«Я, конечно, не могу рассказать все, для этого существуют соответствующие службы, но несколько десятков актов такого типа было предотвращено», — поделился Шейн.

До этого стало известно, что здание генконсульства РФ в Познани вернут в собственность Госказначейства Польши.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что министерство иностранных дел Польши пока не получило реакцию России на закрытие консульства в Познани.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.