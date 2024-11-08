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Захарова рассказала, как Украина еще может реанимировать свою экономику

Захарова: Зеленский клянчил у ЕС $300 млрд российских активов

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский просил Европейский союз направить ему $300 млрд замороженных российских активов, но в ЕС не пойдут на этот шаг. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно», — написала она.

Захарова предложила украинцам конфисковать собственность украинского лидера, бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), мэра Киева Виталия Кличко, а также «остального ворья, которое довело Украину до коллапса и продало страну». По мнению Захаровой, в таком случае экономику Украины удастся спасти.

До этого заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США организуют новые поставки вооружения Украине в ближайшие недели, до прихода администрации избранного президента Дональда Трампа.

Ранее в США заявили, что ВСУ могут развалиться еще до инаугурации Трампа.

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