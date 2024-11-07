В Кремле усомнились в связи распада коалиции в ФРГ с отказом от энергоресурсов РФ

Распад коалиции в немецком правительстве вряд ли связан с отказом страны от российских энергоресурсов, однако состояние экономики Германии оставляет желать лучшего, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Я не думаю, что есть прямая связь с этим, однако Германия находится в тяжелом экономическом положении», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на вопрос журналиста.

7 ноября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку министра финансов Германии Кристиана Линднера. Кроме того, своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер. Все трое представляют Свободную демократическую партию.

Также Штайнмайер заявлял о готовности распустить Бундестаг и начать досрочные парламентские выборы в ФРГ в том случае, если депутаты откажут канцлеру Олафу Шольцу в доверии.

В начале 2025 года канцлер Германии Олаф Шольц планирует поднять вопрос о вотуме доверия правительству, вследствие чего досрочные выборы могут пройти до конца марта следующего года.

Ранее в МИД РФ назвали Германию «банановой республикой».