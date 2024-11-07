На пост главы минфина ФРГ назначили советника Шольца

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назначил на пост главы минфина Йорга Кукиса — советника канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщил телеканал Die Welt.

«Он вручил Йоргу Кукису верительную грамоту на должность министра финансов», — сообщил телеканал.

Перед этим Штайнмайер отправил в отставку министра финансов Германии Кристиана Линднера. Также своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер. Все трое представляют Свободную демократическую партию. Также Штайнмайер заявлял о готовности распустить Бундестаг и начать досрочные парламентские выборы в ФРГ в том случае, если депутаты откажут канцлеру Олафу Шольцу в доверии.

В начале 2025 года канцлер Германии Олаф Шольц планирует поднять вопрос о вотуме доверия правительству, вследствие чего досрочные выборы могут пройти до конца марта следующего года.

Ранее в ЕС сочли, что досрочные выборы в ФРГ сыграют им на руку.