В ЕС сочли, что досрочные выборы в ФРГ сыграют им на руку

В Евросоюзе заявили, что проведение досрочных выборов в бундестаг сыграет на руку общеевропейскому политическому курсу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации напомнили, что канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал большинство инициатив сообщества. По мнению политических аналитиков агентства, возможный приход к власти в Германии председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца открывает «перспективы определенной ясности». В материале уточнили, что имеют в виду, в первую очередь, вопросы обороны и экономики.

«Важно, что ФРГ вскоре проведет выборы, поскольку нам нужна сильная Германия», — отметил премьер-министр Финляндии Петтер Орпо.

Ему вторит и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден, отметив, что выборы в Германии «окажут положительное влияние» на Европу.

Два неназванных чиновника из правительств Восточной Европы в комментарии Bloomberg приветствовали замену Шольца Мерцем. От него ожидают решимости увеличить военные расходы, в том числе в условиях прихода к власти Дональда Трампа, который грозил сократить помощь Украине.

В четверг, 7 ноября, стало известно, что досрочные выборы в парламент ФРГ могут состояться 9 марта 2025 года.

Ранее президент Германии Штайнмайер заявил о намерении распустить бундестаг.