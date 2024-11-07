Избранному президенту США Дональду Трампу для того, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров, нужно будет прекратить финансовую поддержку, от которой зависит существование Украины. Об этом заявил РИА Новости член Палаты лордов британского парламента от Консервативной партии лорд Ричард Балф.

«Для достижения урегулирования Трампу придется обрезать спасательный финансовый трос. Вокруг масштабов помощи действует заговор молчания. Для Украины не только поставляли оружие и проводили обучение, но и отправляли деньги на выплату зарплат в государственном секторе», — отметил он.

Балф выразил надежду, что Трамп выполнит свои обещания относительно пересмотра роли Вашингтона как основного спонсора Киева и инициирует серьезные переговоры с Россией. Балф считает, что после возвращения в Белый дом Трамп будет придерживаться «достаточно прагматичного подхода к отношениям» с Москвой.

Комментируя противостояние между ЕС и Россией, лорд указал на необходимость признания Брюсселем того факта, что европейские государства не разделяют текущую политику Евросоюза в отношении Украины.

«ЕС должен принять реальность. По украинской политике мало поддержки, и в Германии и Франции скоро пройдут выборы. ЕС более реалистичен, чем Великобритания, и они должны, а многие уже признают, что у нас есть общий европейский дом», — подчеркнул он.

До этого глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета России Андрей Климов заявлял, что Трамп не будет сосредотачиваться на помощи Украине, поскольку это «не его конфликт».

Ранее в США рассказали, что ждет Украину, если Трамп остановит военную помощь.