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В США дали прогноз по контролю республиканцев над конгрессом

NBC: республиканцам остается занять менее 10 мест для контроля над конгрессом

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Patrick Semansky/AP

Представителям Республиканской партии остается занять менее 10 мест в палате представителей для контроля над конгрессом США. Такой прогноз дает телеканал NBC.

По оценке телеканала, республиканцы уже набрали 209 мест в палате. Таким образом, им необходимо занять еще хотя бы 9 мест, чтобы получить контроль над ней.

Общее число мест в палате представителей равно 435. Демократы пока что обеспечили себе 187 мест. Подсчет голосов продолжается.

В сенате США представители Республиканской партии уже получили 52 кресла из 100. Их оппоненты заняли 44 кресла.

Выборы в конгресс США проходили одновременно с президентскими, которые состоялись 5 ноября.

За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».

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Выборы в США - 2024
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