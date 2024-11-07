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Украинских топ-чиновников уличили в регулярных поездках в Россию

«Страна.ua»: топ-чиновники Украины после 2014 года регулярно посещали Россию

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Александр Кряжев/РИА Новости

Некоторые топ-чиновники Украины из правительства и офиса президента регулярно ездили в Россию после 2014 года и до момента, когда они получили свои должности. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на данные российских пограничников, опубликованные в украинских Telegram-каналах.

В документах упоминаются министр цифровой трансформации Михаил Федоров, экс-генпрокурор Андрей Костин, экс-замглавы офиса президента Андрей Смирнов и бывший замминистра инфраструктуры Юрий Васьков. На посты они были назначены по итогам выборов 2019 года.

По словам журналистов, подозреваемый в незаконном обогащении Смирнов посещал РФ 22 раза с 2014 по 2019 год, недавно уволенный Костин — 11 раз, Федоров — 12 раз, а Васьков — 19 раз.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генпрокурора Костина. Отставка произошла на фоне скандала с незаконным получением статуса инвалидов большим количеством прокуроров через медико-социальные экспертные комиссии. Фейковая инвалидность позволяла избежать мобилизации.

Ранее на Украине задержали чиновника «Укрэнерго» за пророссийские взгляды

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