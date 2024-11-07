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Зеленского призвали «проситься на встречу» с Трампом

Дубинский: Зеленскому нужна встреча с Трампом для окончания конфликта

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Julia Demaree Nikhinson/AP

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно проситься на встречу с победившем на выборах в США республиканцем Дональдом Трампом для согласования поддержки Киева и условий завершения конфликта. С таким мнение в своем Telegram-канале выступил украинский депутат Александр Дубинский.

«(Нужно – прим. ред.) проситься на встречу с новым президентом США — согласовывать параметры поддержки Украины, и условия завершения войны», — написал он.

По мнению депутата Рады, делать это необходимо для того, чтобы минимизировать людские и территориальные потери Украины в ходе конфликта.

Однако политические круги в Киеве не заинтересованы в диалоге с Трампом по условиям поддержки Украины и урегулирования конфликта, поэтому Зеленский будет создавать «смысловые и военные преграды» для разрешения украинского кризиса.

«Смысловые преграды», отметил Дубинский, состоят в пропаганде необходимости продолжения боевых действий, а «военные» - в конкретных действиях ВСУ по эскалации конфликта.

Газета The Wall Street Journal писала, что план Трампа включает несколько ключевых пунктов. Предполагается, что линия фронта замораживается, а вдоль нее создается демилитаризованная зона. Однако вопрос о том, кто обеспечит безопасность этой зоны, остается открытым.

Ранее эксперт оценил возможность ослабления санкций против России при Трампе.

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