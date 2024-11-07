«Нужно дожимать»: план Трампа по Украине сочли безумием для России

В сети активно обсуждается сценарий завершения российско-украинского конфликта, который может предложить администрация вновь избранного президента США Дональда Трампа. В числе прочего, он подразумевает заморозку боевых действий на линии фронта и отказ Украины от вступления в НАТО в течение минимум 20 лет. Однако для России было бы безумием согласиться на такие условия, считает журналист-международник, обозреватель Tsargrad.tv Сергей Латышев. По его мнению, намного прагматичнее будет «дожимать» Украину.

По мнению эксперта, план сохранит за Украиной роль «пистолета, приставленного к виску России» и готового к выстрелу в любой момент. Причем он оставит за пределами России города Запорожье и Херсон, а также позволит ввести в демилитаризованную зону контингенты НАТО. На будущее членство Украины в альянсе все-таки предусматривается.

«Было бы безумием на такое соглашаться. Украину надо дожимать, особенно сейчас, когда она выдохлась, когда США дистанцируются», — добавил Латышев.

В любом случае Трамп встанет перед выбором — делать Америку великой по своему обещанию или снабжать Киев сотнями миллиардов долларов, добавил американист.

С ним согласился политолог, член Экспертного клуба «Дигория» — по его мнению, публикации о плане Трампа появляются для прощупывания почвы и оценки реакции России. В предложенных условиях прослеживается стремление США не завершить конфликт, а заморозить его, оставляя напряжение на рубежах России, заключил он.

Напомним, подробности о плане Трампа написала WSJ, ссылаясь на его союзников. Речь идет о пока неутвержденной стратегии, которая предполагает оставление за Россией уже взятых территорий и продолжение поставок оружия Киеву как защита от будущих нападений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Киев попытался опровергнуть статью WSJ о планах команды Трампа по Украине.