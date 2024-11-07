Лукашенко рассказал, кто может стать главным соперником США вместо Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Европа, а не Китай, может стать главным соперником США. Его слова передает агентство БелТА.

«Мир жутко меняется, завтра будет совсем другая ситуация. Не Китай может стать главным соперником для Америки, а европейцы», — сказал Лукашенко журналистам во время посещения чемпионата по колке дров среди СМИ.

Комментируя итоги выборов в США, белорусский лидер заявил, что тяжело было представить победу Дональда Трампа.

По его мнению, американцы созрели избрать чернокожего президента, но не созрели еще избрать женщину.

Он также отметил, что демократы после поражения не призывали своих сторонников выходить на протесты. Лукашенко назвал это «наукой для беглой оппозиции».

7 ноября Bloomberg сообщал, что Трамп может заставить Европу самостоятельно финансировать Украину. Генерал американских войск в отставке Джеймс Ставридис заявил агентству, что администрация Трампа не захочет заниматься украинским кризисом.

Ранее Песков допустил диалог с США при Трампе.