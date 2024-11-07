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Российский сенатор отреагировал на условия Трампа по Украине

Джабаров: Россия не обязана следовать плану команды Трампа по Украине

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Нина Зотина/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не обязана выполнять условия команды победившего на выборах президента США Дональда Трампа по Украине, о которых написали СМИ. Об этом он сказал в комментарии для «Ленты.ру».

«Надо изучить предложения американцев, и надо помнить, что на дворе 21-й век, и указания Америки не являются обязательными к исполнению для каждого государства, включая Россию», — отметил он.

Джабаров подчеркнул, что РФ уважает себя, и российские власти будут принимать те решения, которые сочтут необходимыми.

Также сенатор отметил, что Россия не против мира, однако «это должно быть не замороженным конфликтом». По его словам, в России не хотят через 20 лет «ожидать каких-то эксцессов со стороны Украины».

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что в переходной администрации Трампа обсуждается новый план завершения конфликта между Россией и Украиной.

По данным WSJ, план включает несколько ключевых пунктов. Предполагается, что линия фронта замораживается, а вдоль нее создается демилитаризованная зона. Украинская сторона, в свою очередь, обязуется воздержаться от попыток вступления в НАТО в ближайшие 20 лет. В обмен на это США продолжат снабжение Украины оружием.

Ранее стало известно, как Трамп может уничтожить НАТО.

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