Лавров: Россия будет готова прислушаться к здравым идеям по Украине

Россия будет готова прислушаться к здравым идеям Евросоюза по решению конфликта на Украине, но в данный момент позиция Брюсселя ведет в тупик. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в Казахстане, передает ТАСС.

«Если будут конкретные здравые идеи, мы будем готовы к ним прислушаться», — сказал Лавров.

По его словам, пока из европейских столиц Москва слышит только «заклинания» о безальтернативности «формулы победы» президента Украины Владимира Зеленского.

Россия считает ее «приглашением в тупик», добавил глава МИД.

В начале ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не откажется от требования полного вывода российских войск с украинской территории. Одновременно с ним глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул, что решение конфликта невозможно без соблюдения территориальной целостности. В России на это ответили, что условия Киева «не имеют ничего общего с реальностью».

Ранее эксперт оценил шансы на переговоры России и Украины при Трампе.