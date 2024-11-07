Эксперт оценил шансы на переговоры России и Украины при Трампе

Победивший на выборах в США республиканец Дональд Трамп может заставить Украину начать переговоры с Россией, однако при этом нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном будет непростой. Об этом в беседе с РИА Новости заявил эксперт по международным отношениям, доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке.

«Вполне вероятно, что Трамп заставит Украину вести переговоры с Россией, снизив или пригрозив остановить военную помощь правительству в Киеве», — подчеркнул он.

При этом, по словам аналитика, Трампу будет непросто пойти на уступки России, поскольку будет стремиться сохранить авторитет в глазах общественности в Соединенных Штатах.

Вместе с тем в вопросах, которые связаны с отношениями между Россией и США, Трамп может столкнуться с противодействием части американской политической элиты: конгрессом и Пентагоном.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Трамп кажется «более пророссийским» по сравнению с его предшественником Джо Байденом.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Ранее Европу предупредили о возможных требованиях Трампа насчет помощи Украине.