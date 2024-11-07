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Администрация Байдена задумала «застраховать» внешнюю политику от Трампа

Politico: администрация Байдена хочет застраховать внешнюю политику от Трампа

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Alessandro Garofalo/Reuters

В администрации действующего президента США Джо Байдена размышляют, как защитить приоритеты в области национальной безопасности и внешнеполитический курс от влияния Дональда Трампа. Об этом пишет газета Politico.

В Белом доме хотят сохранить поддержку Украины и введенные санкции против израильских поселенцев, замеченных в агрессии против палестинцев. В то же время в окружении Байдена нет плана, как сохранить намеченный курс. Кроме того, некоторые чиновники считают, что его наличие ничего не изменит, пишет Politico.

«Вы действительно не можете «защититься от Трампа». Вы можете «отсрочить» Трампа, вы можете вставлять палки в колеса, но не существует способа «защититься от Трампа» без законодательных действий», – сказал чиновник США.

Другой собеседник издания заявил, что правительство «реалистично оценивает пределы своей власти, а также широту полномочий, которую Трамп получит в первый же день».

Накануне издание The Spectator написало, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США возвещает начало конца конфликта на Украине, по итогам которого Россия сохранит контроль за «большей частью» территорий, находящихся под ее контролем.

Ранее американский сенатор призвал положить конец конфликту на Украине.

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