Страны Запада и подчиненные им неправительственные организации бесцеремонно вмешивались в ход парламентских выборов в Грузии, но потерпели неудачу. Об этом заявил бывший министр обороны России, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, «деструктивные силы», отработавшие политический заказ США и Европейского союза, потерпели неудачу.

Шойгу также прокомментировал итоги недавнего референдума по евроинтеграции в Молдавии. По словам чиновника, в октябре молдавский народ однозначно высказался против отмены принципа нейтралитета в конституции, и только махинации при голосовании смогли обеспечить результат, который устроил бы Запад.

Экс-глава Минобороны заявил, что для порядка 500 тысяч проживающих в России молдаван были открыты только два избирательных участка и направлены всего 10 тысяч бюллетеней якобы из соображений безопасности, в то время как на прошедших парламентских выборах в Узбекистане на российской территории отработали семь национальных участков и более 200 пунктов выездного досрочного голосования.

Ранее обозреватель «Газета.Ru» объяснил, почему постсоветские страны отказываются от ориентации на Европу.