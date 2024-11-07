Документы, найденные в архивах медицинских учреждений городов Мелитополь и Бердянск в Запорожской области, свидетельствуют о наличии наркотической зависимости у назначенного Киевом главы региона Ивана Федорова. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«При изучении архивных документов <…> выявлены медицинская карта и выписки, подтверждающие наркотическую зависимость Федорова, который в украинский период занимал пост мэра Мелитополя», — рассказал он.

Рогов уточнил, что в выписках на имя украинского чиновника есть записи о его обращениях в учреждения по оказанию психиатрической помощи в Бердянске и Мелитополе. Здесь он неоднократно проходил лечение от наркотической зависимости, добавил общественный деятель.

По его словам, Федоров несколько раз оказывался в больнице, находясь в состоянии наркотического опьянения.

«В украинский период до начала СВО (специальной военной операции — «Газета.Ru») именно через военный аэродром Мелитополя шел основной наркотрафик. Курировал это направление на месте Федоров», — подчеркнул Рогов.

Он также выразил уверенность, что на государственном уровне данный процесс «крышевал» президент страны Владимир Зеленский.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости вылечить украинского лидера от наркозависимости.