Кадыров предложил вылечить Зеленского от наркозависимости в яме

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров высказал мнение, что президента Украины Владимира Зеленского необходимо вылечить и привести в чувства. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, чеченский лидер «поручил» вырыть для Зеленского яму, в которой его можно было бы избавить от предполагаемой наркозависимости, по аналогии с реабилитационными центрами для зависимых.

На вопрос о том, будут ли Зеленскому в этой яме давать пишу, Кадыров смеясь, ответил, что политика посадят на диету и приведут в сознание.

Глава Чечни неоднократно делал резкие замечания в адрес президента Украины.

На прошлой неделе Кадыров заявил в интервью RT, что мечтает посадить Зеленского в подвал в Чечне.

Чиновник также заявил, что какое бы вооружение Запад не поставлял Украине, Россия победит в специальной военной операции. По мнению Кадырова, чем больше будут длиться боевые действия, «тем меньше станет шайтанов».

Ранее Кадыров рассказал о «лучшей участи» для Зеленского.