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Трамп ответил Пелоси, заявившей, что он не доживет до конца второго срока

Трамп счел Пелоси злой, больной и сумасшедшей из-за слов о кончине до конца срока

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Chris Pizzello/AP

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси злой, больной и сумасшедшей после ее слов о том, что он может не дожить до конца второго президентского срока. Его слова приводит Fox News.

«Она злая, больная, сумасшедшая», — сказал Трамп.

Он также сообщил, что очень хотел бы произнести нецензурное оскорбление в адрес бывшего спикера, однако не станет этого делать.

4 ноября Пелоси обратилась к избирателям, которые планируют отдать свой голос за Трампа. По ее словам, он не протянет четыре года на посту президента из-за «ухудшения мозговой деятельности». Пелоси добавила, если Вэнс займет место Трампа, то это станет ужасным исходом для страны.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее журналист не исключил, что результаты выборов в США «будут оспорены на улицах».

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Выборы в США - 2024
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