Политолог заявил, что в команду Трампа попадут «радикалы» и «маргиналы»

Дональд Трамп может назначить руководителями в своей администрации «маргинальных персонажей». Об этом заявил профессор политологии из Дьюкского университета в Северной Каролине Питер Фивер в статье для журнала Foreign Affairs (FA).

Как и в первый срок Трампа, различные фракции будут бороться за влияние — некоторые с радикальными идеями, другие с более традиционными взглядами, но на этот раз верх одержат более крайние фракции, и они воспользуются своим преимуществом, чтобы подавить более умеренные голоса, опустошить ряды гражданских и военных специалистов, и, возможно, использовать рычаги правительства, чтобы преследовать противников и критиков Трампа, говорится в его статье.

«Это будет иметь еще большее значение, если Трамп решит поставить на руководящие должности некоторых маргинальных персонажей, которые сейчас доминируют в его ближайшем окружении», — пишет Фивер.

Политолог напомнил, что Трамп обещал назначить экс-звезду футбола и провалившегося кандидата в сенат Гершеля Уокера главой агентства по противоракетной обороне США.

Кроме того, он может назначить на должности в органах национальной безопасности таких людей, как отставной генерал Майкл Флинн или Стив Бэннон, чьи проблемы с законом обычно не позволяют им работать в этих ведомствах.

В любом случае он прибудет с командой, полной решимости осуществить многие из тех схем, от реализации которых менее радикальным деятелям удалось отговорить политика в его первый срок, заключил профессор.

До этого бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен высказал мнение, что Дональд Трамп может приблизить мир на Украине благодаря своей непредсказуемости и желанию побеждать.

Ранее Трамп объявил себя 47-м президентом США.