Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог заявил, что в команду Трампа попадут «радикалы» и «маргиналы»

FA: Трамп может назначить в свою администрацию маргинальных персонажей

close
Andrew Harnik/AP

Дональд Трамп может назначить руководителями в своей администрации «маргинальных персонажей». Об этом заявил профессор политологии из Дьюкского университета в Северной Каролине Питер Фивер в статье для журнала Foreign Affairs (FA).

Как и в первый срок Трампа, различные фракции будут бороться за влияние — некоторые с радикальными идеями, другие с более традиционными взглядами, но на этот раз верх одержат более крайние фракции, и они воспользуются своим преимуществом, чтобы подавить более умеренные голоса, опустошить ряды гражданских и военных специалистов, и, возможно, использовать рычаги правительства, чтобы преследовать противников и критиков Трампа, говорится в его статье.

«Это будет иметь еще большее значение, если Трамп решит поставить на руководящие должности некоторых маргинальных персонажей, которые сейчас доминируют в его ближайшем окружении», — пишет Фивер.

Политолог напомнил, что Трамп обещал назначить экс-звезду футбола и провалившегося кандидата в сенат Гершеля Уокера главой агентства по противоракетной обороне США.

Кроме того, он может назначить на должности в органах национальной безопасности таких людей, как отставной генерал Майкл Флинн или Стив Бэннон, чьи проблемы с законом обычно не позволяют им работать в этих ведомствах.

В любом случае он прибудет с командой, полной решимости осуществить многие из тех схем, от реализации которых менее радикальным деятелям удалось отговорить политика в его первый срок, заключил профессор.

До этого бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен высказал мнение, что Дональд Трамп может приблизить мир на Украине благодаря своей непредсказуемости и желанию побеждать.

Ранее Трамп объявил себя 47-м президентом США.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами