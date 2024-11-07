Супруги Клинтон пожелали Трампу успехов

Экс-президент США Билл Клинтон и его супруга, бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон, пожелали Дональду Трампу успехов по случаю его победы на выборах. Об этом говорится в заявлении супругов, которое размещено на странице Билла Клинтона в социальной сети X.

По словам Клинтонов, американский народ проголосовал за то, чтобы Трамп и Джеймс Дэвид Вэнс стали следующими президентом и вице-президентом страны. Супруги пожелали Трампу и Вэнсу успехов и выразили надежду, что их пребывание во власти принесет пользу всем американцам.

7 ноября сообщалось, что Трамп вскоре прибудет в Белый дом для встречи с действующим президентом США Джо Байденом по вопросу передачи власти.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. Представляющий Республиканскую партию Дональд Трамп получил 291 голос выборщиков при необходимых для победы 270. У его соперницы Камалы Харрис 223 голоса выборщиков.

Ранее Харрис пообещала Трампу мирную передачу власти.