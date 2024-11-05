В Кремле ответили на обвинения России во вмешательстве в выборы в Молдавии

Россия не вмешивалась в процедуру выборов президента Молдавии и никак не могла этого сделать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы никак не присутствуем в Молдавии. Даже молдавская оппозиция подвергается незаконным нападкам, давлению, арестам. При чем здесь РФ? Это не демократичная, а авторитарная линия молдавского руководства», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что российская сторона регулярно слышит голословные обвинения. Однако, по словам пресс-секретаря, ни один из упреков не был подкреплен достоверной информацией.

4 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала Майю Санду победителем президентских выборов во втором туре после обработки 100% бюллетеней. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президентские выборы в Молдавии стали самой недемократической избирательной кампанией за все годы молдавской независимости. По ее словам, отличительными чертами процедуры стали репрессии властей в отношении оппозиции и российских СМИ, вмешательство Запада в избирательный процесс, а также масштабное использование президентом Майей Санду административного ресурса.

Ранее в Совфеде рассказали, к чему приведет победа Санду на выборах президента Молдавии.