Журнал Time опубликовал статью и обложку номера, посвященного Трампу

Американский журнал Time опубликовал новую обложку номера, который будет посвящен победе Дональда Трампа на выборах президента США, и статью на ту же тему. Изображение появилось в аккаунте издания в социальных сетях.

«Новая обложка Time: как Дональд Трамп сделал это — снова», — гласит подпись к обложке.

Снимок с изображением президента был сделан во время того, как Трамп произносил победную речь. Статья, посвященная ему, лаконично названа «Как Трамп победил», а самого политика редакторы назвали избранным президентом.

Номер журнала появится в продаже 5 ноября. Сама статья о победе президента уже появилась на сайте журнала.

«Это был момент, о котором он мечтал четыре года. В 2:24 утра 6 ноября Дональд Трамп вышел на сцену в бальном зале во Флориде, окруженный советниками, лидерами партий, семьей и друзьями. Associated Press еще не объявило гонку, но к тому времени стало ясно, что избиратели вернули его к власти. Глядя на море сторонников в красных кепках MAGA, Трамп наслаждался почти несомненным триумфом», — написал о результате выборов автор статьи.

После окончательного подсчета голосов Трамп может стать самым пожилым президентом в истории Соединенных Штатов. 14 июня ему исполнилось 78 лет. В 2020 году Джо Байдену, который победил на прошлых выборах, было 77 лет.

Ранее стало известно о списке мести Трампа на случай победы на выборах.