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СМИ рассказали об обстановке в штабе Харрис на выборах в США

NYT: в штабе Харрис все больше нервничают из-за результатов голосования

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РИА Новости

В штабе кандидата на пост президента США от демократов Камалы Харрис в Говардском университете в Вашингтоне нервничают, сторонники Харрис подавлены. Об этом сообщает газета The New York Times.

«(Сторонники Харрис в штабе. – Прим. ред.) нервничали, были подавлены и встревожены», — говорится в сообщении издания.

Бывшая однокурсница Харрис заявила, что «ощущения не очень».

До этого корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрих написала на свое странице в X (бывшая Twitter), что Харрис проигрывает выборы.

В США начался подсчет голосов на президентских выборах, прошедших 5 ноября. Последние участки закроются в 9:00 по Москве. Основные кандидаты — бывший президент Дональд Трамп (республиканец) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократ). Окончательно исход выборов пока не ясен, соперники надеются на успех в семи главных колеблющихся штатах. Трамп наблюдает за подсчетом из своего поместья во Флориде, а Харрис — из Университета Говарда. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее Маск опубликовал фото из штаба Трампа.

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Выборы в США - 2024
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