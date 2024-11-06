Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции рассказали об изменении в отношениях Европы и Украины после выборов в США

МИД Турции: расходы Европы на Украину могут вырасти после выборов в США

close
Global Look Press

Расходы европейских стран на Украину могут стать еще выше в зависимости от исхода президентских выборов в Соединенных Штатах. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью газете Turkiye.

«Европа понесла очень большие расходы на Украину. В зависимости от результатов выборов в США эти расходы могут возрасти», — отметил он.

До этого директор программы внешнеполитических исследований и старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон заявлял, что США потребуется новая стратегия по оказанию помощи Украине и завершения конфликта независимо от победителя президентских выборов.

Стратегия президента США Джо Байдена, по его мнению, была хороша для «немедленных и приоритетных целей».

Ранее Путин вновь подтвердил готовность России к переговорам по Украине.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами