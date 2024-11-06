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Эксперт заявил, что США после выборов потребуется новая стратегия по Украине

Ученый О'Хэнлон: и Трампу, и Харрис потребуется новая стратегия по Украине

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Brian Snyder/Reuters

США потребуется новая стратегия по оказанию помощи Украине и завершения конфликта независимо от победителя президентских выборов. Об этом заявил ТАСС директор программы внешнеполитических исследований и старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон.

«Обоим (Дональду Трампу и Камале Харрис. — «Газета.Ru») потребуется новая стратегия не только для оказания помощи Украине, но и для более активного определения того, как способствовать завершению этой <...> войны», — сказал О'Хэнлон.

Стратегия президента США Джо Байдена, по его мнению, была хороша для «немедленных и приоритетных целей».

Однако, добавил эксперт, в течение следующих четырех лет нужно «коллективно» сообразить, как положить конец конфликту между Россией и Украиной.

До этого американский телеканал CNBC сообщал, что победа Дональда Трампа может привести к прекращению финансирования Украины.

Ранее Путин вновь подтвердил готовность России к переговорам по Украине.

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Выборы в США - 2024
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