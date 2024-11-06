В Катаре подвели первые итоги референдума об отмене выборов депутатов

Большинство жителей Катара проголосовали за внесение изменений в конституцию страны, предполагающих возвращение эмиру права самостоятельно назначать всех депутатов меджлис аш-Шура (консультативного совета с парламентскими функциями). Об этом заявил министр внутренних дел ближневосточного государства Халифа бен Хамад бен Халифа Аль Тани, пишет РИА Новости.

Во вторник, 5 ноября, в Катаре по инициативе главы государства состоялся общенациональный референдум. Граждане голосовали за отмену выборов 30 из 45 членов законодательного органа Катара в пользу их назначения эмиром.

«Число голосов, отданных в поддержку внесения поправок, составило 89%, в то время как число голосов, высказавшихся против, составило 9,2%», — рассказал министр, также исполняющий обязанности главы избирательной комиссии.

Он добавил, что еще 1,8% бюллетеней были заполнены неправильно. Из-за этого их признали недействительными.

«Таким образом общее число поддержавших изменения в постоянной конституции государства Катар среди правильно проголосовавших составило 90,6%», — подчеркнул Аль Тани.

Всего в голосовании приняли участие 84% обладающих правом голоса граждан, свидетельствуют данные избирательной комиссии.

Первые выборы депутатов меджлис аш-Шура прошли в Катаре в 2021 году. Жители избрали две трети парламентариев, а оставшуюся треть назначил глава государства.

Однако данный электоральный процесс спровоцировал конфликт в обществе, так как члены одного из основных бедуинских племенных кланов региона Персидского залива не были допущены к участию в голосовании. Речь идет о клане аль-Мурра.

Действующее в стране законодательство запрещает людям, чьи семьи постоянно не жили на территории Катара до 1930 года, принимать участие в выборах. При этом аль-Мурра в те годы кочевало между двумя государствами — Саудовской Аравией и Катаром.

Именно из-за этих разногласий эмир предложил провести референдум по отмене выборов в законодательный орган. По его мнению, эта мера должна помочь властям избежать дальнейших конфликтов.

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