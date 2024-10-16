Катар заявил, что его территория не будет использоваться для нападения на другие страны

Власти Катара не позволят находящимся в стране иностранным войскам использовать территорию эмирата для боевых действий против других государств. Об этом в интервью Qatar Television заявил глава правительства и министерства иностранных дел шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Отвечая на вопрос журналистов, используется ли крупнейшая на Ближнем Востоке американская военно-воздушная база Эль-Удейд в Дохе для поддержки операции Израиля в секторе Газа, премьер-министр подчеркнул, что Катар не приемлет совершения с его территорий каких-либо атак.

11 октября сообщалось, что Иран пригрозил Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Катару началом боевых действий, если те предоставят израильской авиации свое воздушное пространство.

17 сентября министерство иностранных дел Катара опровергло сообщения о поставках оружия Украине через Германию.

Ранее в КСИР пообещали жесткий ответ врагам Ирана.