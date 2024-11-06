Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гражданка США подала иск в суд на Маска

CNN: гражданка США Макаферти обвинила Маска в мошенничестве на выборах

close
Evan Vucci/AP

Гражданка США Жаклин Макаферти обвинила американского предпринимателя Илона Маска в мошенничестве на выборах и подала на него в суд. Об этом сообщает CNN.

По словам Макаферти, лотерея по розыгрышу 1 миллиона долларов среди зарегистрированных избирателей в колеблющихся штатах была проведена нечестно, поскольку победителей розыгрыша определяли не случайным образом, а основываясь на том, насколько они подходят для продвижения поддерживающего республиканского кандидата Дональда Трампа комитета America PAC.

«Заявления ответчиков, указывающие, что подписавшие петицию будут случайно выбраны для розыгрыша 1 миллиона долларов, были ложными, и ответчики заведомо знали, что они ложны», — заявила Макаферти в своем иске.

По словам женщины, она бы не стала предоставлять комитету PAC свои личные данные в случае, если бы знала, что у нее нет шансов на победу в лотерее.

До этого Илон Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах в пользу Харрис.

Ранее Маск заявил, что в случае победы Харрис власти США заблокируют соцсеть X.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами