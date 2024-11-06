Гражданка США подала иск в суд на Маска

Гражданка США Жаклин Макаферти обвинила американского предпринимателя Илона Маска в мошенничестве на выборах и подала на него в суд. Об этом сообщает CNN.

По словам Макаферти, лотерея по розыгрышу 1 миллиона долларов среди зарегистрированных избирателей в колеблющихся штатах была проведена нечестно, поскольку победителей розыгрыша определяли не случайным образом, а основываясь на том, насколько они подходят для продвижения поддерживающего республиканского кандидата Дональда Трампа комитета America PAC.

«Заявления ответчиков, указывающие, что подписавшие петицию будут случайно выбраны для розыгрыша 1 миллиона долларов, были ложными, и ответчики заведомо знали, что они ложны», — заявила Макаферти в своем иске.

По словам женщины, она бы не стала предоставлять комитету PAC свои личные данные в случае, если бы знала, что у нее нет шансов на победу в лотерее.

До этого Илон Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах в пользу Харрис.

Ранее Маск заявил, что в случае победы Харрис власти США заблокируют соцсеть X.