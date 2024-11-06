Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Демократ Джош Cтейн займет пост губернатора Северной Каролины

The Guardian: демократ Cтейн победил на выборах губернатора Северной Каролины

close
Jonathan Drake/Reuters

Генеральный прокурор Джош Стейн займет пост губернатора штата Северная Каролина в США по итогам выборов. Об этом сообщает The Guardian.

Демократ победил действующего вице-губернатора республиканца Марка Робинсона. В материале издания отмечается, что Стейн стал первым главой администрации Северной Каролины еврейского происхождения. На своем новом посту он сменит Роя Купера, который не мог участвовать в выборах из-за ограничения по количеству сроков пребывания в должности.

С 2017 года Стейн занимает должность генерального прокурора штата, а до этого он был сенатором штата с 2009 года.

Его соперник, республиканец и вице-губернатор штата Марк Робинсон, оказался замешан в скандале после публикации CNN о его высказываниях расистского и сексуального характера на онлайн-форуме. Робинсон отрицал авторство этих сообщений и подал в суд на телеканал.

В настоящее время в Соединенных Штатах также проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп опередил Харрис в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами