Демократ Джош Cтейн займет пост губернатора Северной Каролины

Генеральный прокурор Джош Стейн займет пост губернатора штата Северная Каролина в США по итогам выборов. Об этом сообщает The Guardian.

Демократ победил действующего вице-губернатора республиканца Марка Робинсона. В материале издания отмечается, что Стейн стал первым главой администрации Северной Каролины еврейского происхождения. На своем новом посту он сменит Роя Купера, который не мог участвовать в выборах из-за ограничения по количеству сроков пребывания в должности.

С 2017 года Стейн занимает должность генерального прокурора штата, а до этого он был сенатором штата с 2009 года.

Его соперник, республиканец и вице-губернатор штата Марк Робинсон, оказался замешан в скандале после публикации CNN о его высказываниях расистского и сексуального характера на онлайн-форуме. Робинсон отрицал авторство этих сообщений и подал в суд на телеканал.

В настоящее время в Соединенных Штатах также проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп опередил Харрис в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания.