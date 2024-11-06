В Польше предложили шантажировать Украину

Вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак заявил в эфире Польского телевидения, что Варшава должна шантажировать Киев военной помощью в связи с вопросом об эксгумации жертв Волынской резни.

По мнению Босака, Польша должна объявить, что Украина должна изменить свое решение, блокирующее эксгумацию жертв Волынской резни, если власти страны хотят пользоваться помощью Варшавы в дальнейшем.

В качестве примера такой помощи Босак назвал разрешение Украине использовать аэродром в Ясенке, который играет ключевую роль в логистической системе, обеспечивая транспортировку военной, гуманитарной и иной помощи на украинскую территорию из стран Евросоюза.

Вице-спикер сейма Польши при этом допустил использование шантажа в этом вопросе, отметив, что международная политика в значительной мере из него состоит.

«Если мы будем такими добродушными, то никогда ничего не решим», — подчеркнул Босак.

5 ноября глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что МИД Украины обещал Варшаве подвижки по вопросу эксгумации жертв Волынской резни до конца 2024 года, однако не сдержал своего слова. Дипломат выразил свое разочарование и обратился к украинским властям, подчеркнув, что Польша сделает все, что ей нужно, за свой счет, однако ей нужно согласие.

Ранее польский политик назвал неприличным отношение властей Украины к полякам.