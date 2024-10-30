Польский политик назвал неприличным отношение властей Украины к полякам

Поведение властей Украины касательно вопроса об эксгумации жертв Волынской резни 1943 года является неприличным по отношению к полякам. Об этом в интервью радио RMF24 заявил потенциальный кандидат в президенты Польши от партии «Право и справедливость», глава польского института национальной памяти Кароль Навроцкий.

«Я убежден, что польское государство обязано решительно поднять тему эксгумации жертв Волынской резни. Украина же ведет себя в этом вопросе очень неприлично по отношению к полякам», — отметил он.

В середине октября сообщалось, что Польша настороженно относится к словам украинского лидера Владимира Зеленского о быстром вступлении Киева в ЕС, существенной проблемой в отношениях Украины и Польши остается вопрос о Волынской резне в 1943 году.

Как напоминало агентство Bloomberg, Зеленский «был в ярости» после встречи в сентябре с главой польского МИД Радославом Сикорским, который демонстративно притормозил стремление Украины к скорейшему вступлению в Европейский Союз.

Сикорский тогда поднял вопрос о требованиях Варшавы об эксгумации останков жертв массовых убийств этнических поляков во время Волынской резни.

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