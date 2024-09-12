Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведчук заявил о перечеркнутых перспективах украинской государственности

Медведчук: Зеленский стал диктатором и лишил Украину самостоятельности

close
РИА Новости

Украина уже не существует как самостоятельное государство, считает глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Свое мнение он высказал в интервью изданию EADaily.

«Самостоятельной Украины уже давно не существует: ни политически, ни экономически, ни юридически. Страной управляет нелегитимный президент, который узурпировал власть, став диктатором», — подчеркнул он.

По его словам, в настоящее время Украина не может существовать как государство без финансовых вливаний западных стран. И пока у власти Зеленский, украинский народ не сможет построить свою жизнь в мире, стабильности и достатке, продолжил Медведчук.

«Зеленский перечеркнул перспективы украинской государственности в будущем», — резюмировал он.

До этого Медведчук требовал возбудить уголовное дело на Зеленского за узурпацию власти. Кроме того, он заявлял, что Украина во главе с Зеленским представляет угрозу для стран Запада из-за желания украинского лидера втянуть НАТО в третью мировую войну.

Ранее Медведчук раскрыл, зачем Зеленскому нужно вторжение в Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами