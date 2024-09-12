Медведчук заявил о перечеркнутых перспективах украинской государственности

Украина уже не существует как самостоятельное государство, считает глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Свое мнение он высказал в интервью изданию EADaily.

«Самостоятельной Украины уже давно не существует: ни политически, ни экономически, ни юридически. Страной управляет нелегитимный президент, который узурпировал власть, став диктатором», — подчеркнул он.

По его словам, в настоящее время Украина не может существовать как государство без финансовых вливаний западных стран. И пока у власти Зеленский, украинский народ не сможет построить свою жизнь в мире, стабильности и достатке, продолжил Медведчук.

«Зеленский перечеркнул перспективы украинской государственности в будущем», — резюмировал он.

До этого Медведчук требовал возбудить уголовное дело на Зеленского за узурпацию власти. Кроме того, он заявлял, что Украина во главе с Зеленским представляет угрозу для стран Запада из-за желания украинского лидера втянуть НАТО в третью мировую войну.

Ранее Медведчук раскрыл, зачем Зеленскому нужно вторжение в Курскую область.