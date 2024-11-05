В Госдуме раскрыли, как выборы в США отразятся на конфликте на Украине

Результаты выборов президента США вне зависимости от исхода серьезно повлияют на ход конфликта на Украине, поскольку и Дональд Трамп, и Камала Харрис заинтересованы в его урегулировании. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

«Обязательно произойдут подвижки в украинском конфликте. Текущее его состояние не устраивает США, так что изменения произойдут вне зависимости от того, кто победит. В случае победы республиканцев, конфликт завершится быстрее, в случае демократов — медленнее, потому что именно при них началось это противостояние, им будет сложнее из него выходить», — заявил Чепа.

По его словам, республиканцы могут проявить жесткость, однако многие заявления на сегодняшний день носят характер предвыборного пиара. В то же время депутат заметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на низком уровне, поэтому восстановить их будет сложно.

Парламентарий считает, что при новом президенте США отношение к России по ряду вопросов не изменится. Вашингтон настроен на дальнейшую конфронтацию, указал Чепа. Он предположил, что Соединенные Штаты «перестанут помогать» Украине в любом случае, однако ждать из-за этого потепления между странами не следует.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее журналист не исключил, что результаты выборов в США «будут оспорены на улицах».