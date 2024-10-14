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Премьер Хорватии обвинил президента страны в работе на Россию

Премьер Хорватии Пленкович обвинил президента страны Милановича в работе на РФ

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Global Look Press, коллаж «Газеты.Ru»

Президент Хорватии и лидер крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии (SDP) Зоран Миланович якобы работает на интересы России. Об этом заявил премьер-министр европейской страны, председатель правящей партии Хорватское демократическое содружество (HDZ) Андрей Пленкович, сообщает РИА Новости.

«В чьих интересах Миланович практически уже три года не выступает в поддержку Украины?» — сказал он.

По его словам, глава Хорватии, вероятно, является единственным европейским лидером, который с 2022 года не встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Ни разу не съездил в Киев. Не нашел нужным, как президент Хорватии, под ложной эгидой «нормального президента с характером» и ни разу ничего не сделал для Украины», — заявил Пленкович.

Он считает, что Миланович действует «в интересах России».

В июле президент Хорватии говорил, что мирное урегулирование на Украине зависит только от Соединенных Штатов и России.

Ранее Миланович заявил, что не допустит отправки хорватских солдат на Украину.

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