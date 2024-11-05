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Лавров раскрыл иностранным дипломатам проблематику украинского кризиса

Лавров постоянно разъясняет иностранным послам проблематику украинского кризиса

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Алексей Майшев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров регулярно встречается с послами других государств в Москве и информирует их о ситуации на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях 21-го заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

По ее словам глава российского внешнеполитического ведомства представляет иностранным дипломатам проблематику кризиса вокруг Украины в различных аспектах.

Во вторник, 5 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти оказывают давление на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, чтобы он занял сторону Киева в его противостоянии с Москвой. Так глава ведомства прокомментировал включение Гутерриша в базу украинского сайта «Миротворец».

По его словам, подобное поведение Киева нарушает пункт 2 статьи 100 Устава ООН, запрещающий государствам оказывать влияние на генсека организации или других ее представителей.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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