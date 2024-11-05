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Хейли призвала голосовать за Трампа, несмотря на «ненависть миллионов»

Хейли призвала голосовать за Трампа, пусть его и ненавидят миллионы американцев

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Jonathan Ernst/Reuters

Взгляды кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа неоднозначны, и его ненавидят миллионы американцев, однако на выборах главы государства стоит выбор между ним и Камалой Харрис, чьи действия привели к росту инфляции и госдолга. Об этом пишет бывшая соперница Трампа Никки Хейли в материале для The Wall Street Journal (WSJ).

«Я не всегда согласна с господином Трампом на 100%, но я согласна с ним большую часть времени. При этом с госпожой Харрис я не согласна почти всегда. Это делает этот выбор легким», — написала Хейли.

По ее словам, политика Джо Байдена и Камалы Харрис привела к росту расходов среднестатистических американцев, а цены в стране выросли практически на все. Хейли также напомнила, что за последние четыре года госдолг США вырос до рекордных $36 триллионов. Она возложила ответственность за это на администрацию Байдена.

Хейли также напомнила о провале политики в сфере нацбезопасности, назвав южную границу страны «самой большой угрозой безопасности».

«Их [Байдена и Харрис] фиаско в Афганистане не только создало новое террористическое государство; оно также стало сигналом слабости, которая спровоцировала войну России против Украины. Их умиротворение Ирана обогатило этот деспотичный режим и придало ему смелости вести войну с Израилем через своих террористических доверенных лиц. А слабость администрации по отношению к Китаю не сделала ничего, чтобы помешать расширению коммунистической державы за наш счет», — написала политик.

Ранее журналист не исключил, что результаты выборов в США «будут оспорены на улицах».

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Выборы в США - 2024
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