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Путин заявил, что в СССР силой заставляли учить украинский язык в Донбассе

Путин: советская власть насильно заставляла учить украинский язык в Донбассе

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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России заявил, что советская власть заставляла насильно изучать украинский язык в русскоязычном Донбассе. Его слова передает ТАСС.

По его словам, жители Донбасса всегда считали своим родным языком русский.

«После образования Советского Союза коммунистическая партия начала проводить политику так называемой коренизации, когда в Донецкой и Луганской агломерации насильно, прямо вот насильно заставляли изучать украинский язык людей, которые на украинском никогда не говорили», — поделился президент.

Он также указал на красоту украинского языка. Также, по его словам, и украинская культура по-своему красива, «но политика коренизации проводилась достаточно агрессивно, настойчиво».

До этого в украинском Ивано-Франковске начали работать «языковые патрули» — инспекторы подходят к русскоговорящим гражданам и агитируют их записаться на бесплатные курсы украинского языка.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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