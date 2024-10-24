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Гутерриш заявил, что мир на Украине должен быть достигнут на основе Устава ООН

Гутерриш призвал к достижению мира на Украине на основе Устава ООН

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи в формате «аутрич» / »БРИКС плюс» в рамках 16-го саммита объединения заявил, что мир на Украине должен быть достигнут на основе Устава Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщает ТАСС.

«Нам нужен мир на Украине. Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи», — пояснил генсек ООН.

Он уточнил, что все текущие конфликты в мире необходимо решать, опираясь на Устав ООН, сохраняя приверженность «принципам верховенства права, территориальной целостности и политической независимости всех государств».

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» отметил, что настало время для кардинальной реформы институтов развития ООН и глобальных финансовых структур.

По его словам, всемирная организация призвана и впредь играть центральную роль в обеспечении безопасности в мире. При этом российский лидер обратил внимание, что для дальнейшего функционирования ООН ее структуры необходимо адаптировать к реалиям XXI века.

Ранее в США объяснили, почему защищают Израиль, но не Украину.

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