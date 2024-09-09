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Политолог назвал выборы в Братске одной из самых интересных кампаний ЕДГ

Политолог Мартынов: граждане не столько выбирают бренд, сколько выбирают людей

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Максим Блинов/РИА Новости

Выборы в Братске стали одной из самых интересных кампаний в рамках Единого дня голосования. Об этом по итогам голосования в городе, где победил самовыдвиженец, член «Единой России» Александр Дубровин, рассказал директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

По его словам, на выборах в Братске наметилась тенденция, когда с одной стороны идут конкурентные выборы, а с другой, когда в ходе голосования конкурируют два представителя партии «Единая Россия».

«То есть это конкуренция внутри партии, и если раньше мы наблюдали элемент внутрипартийной конференции только на праймериз, то сейчас мы это видим на выборах, потому что побеждает самовыдвиженец, но человек, который себя прямо ассоциирует с «Единой Россией», — сказал он.

При этом политолог отметил, что в ходе Единого дня голосования шла конкуренция не столько между партийными брендами, а внутрипартийная конкуренция за ярких кандидатов.

«Граждане не столько выбирают бренд, сколько выбирают людей. То есть яркие личности и потенциально успешные управленцы, то значит компетентные люди. В этом смысле ситуация в Братске ярко проиллюстрировала острую конкурентную борьбу внутри партии», — добавил Мартынов.

Эксперт также напомнил, что накануне выборов шли разговоры о том, что Иркутская область устала от выборов, явка будет невысокая, и интерес у людей к ним отсутствует. и так далее. По его мнению, жители региона высокой явкой продемонстрировали, что они заинтересованы в первую очередь в конкурентных выборах.

«Обращу внимание, что второе место на выборах занял тоже представитель «Единой России» Сергей Серебренников, который как раз выиграл праймериз и рассчитывал больше не на личную компетенцию, а на партийный бренд, который тоже является мощным драйвером внутри избирательных компаний. Но как мы видим, сегодня для избирателя важнее не партийный бренд, а в первую очередь личность кандидата, его компетенции и возможности к потенциальному росту», — подчеркнул он.

Самой главной способностью кандидата Мартынов назвал способность отражать запросы избирателей, связанные с улучшением жизни.

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